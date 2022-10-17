У МВС України закликали власників зброї не збивати дрони самостійно

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали власників зброї не збивати дрони самостійно, а повідомляти про них поліцейських. Про це під час телемарафону заявив голова МВС Денис Монастирський.



Також він наголосив, що ймовірність збиття дрона непідготовленою людиною з пістолета надзвичайно мала. Також громадяни можуть травмувати себе чи інших.



«Тому я, користуючись нагодою, хочу звернутися до городян, до тих, хто володіє зброєю – з пістолета, з карабіна не слід стріляти між багатоповерховими будинками. Тому що це може призвести до травмування та біди більшої… поліцейські в центрі справді відкривали вогонь, бо бачили, що дрони один за одним пролітали. Один із дронів дійсно був збитий», - сказав Денис Монастирський.



Міністр до того ж закликав громадян повідомляти поліцію про будь-яке переміщення дронів.

Вранці 17 жовтня у Києві іранський дрон-камікадзе зруйнував житловий будинок. За даними військової адміністрації міста всього по Києву було завдано 4 удари під час ранкової атаки дронами.