Пушилін знову шукає у Донецьку «спекулянтів» через високі ціни на продукти

17 жовтня 2022, 23:20

Пушилін знову шукає у Донецьку «спекулянтів» через високі ціни на продукти

В угрупуванні «ДНР», як і раніше, визнають проблему зростання цін на продукти на окупованій території Донецької області, але її вирішити не можуть. Голова угруповання Денис Пушилін, відповідаючи на запитання місцевих жителів, чому ціни не припинили зростати, заявив, що тепер на це є низка інших причин. Проте виразно пояснити ці причини Пушилін не зміг.

«Змінюються умови і процес вибудовування моделі ведення бізнесу і для торгових мереж у тому числі. До 30 вересня існувало повернення ПДВ, коли продукція завозилася на територію РФ. Наразі немає митниці, і кордону не буде, відповідно немає повернення ПДВ — це якраз 10-15% зростання цін. Немає тепер немає мит, зборів тощо, тому що ми – суб'єкт РФ», — сказав Пушилін.

Він додав, що не бачить причин для підвищення цін, проте «зараз можливі спекуляції з цінами, зокрема».

Нагадаємо, що в окремих районах окупованої частини території Донецької області у жовтні 2021 року був ажіотаж із зростанням цін на картоплю, яку угруповання «ДНР» офіційно назвали «необґрунтованим» . Тоді повідомлялося, що після вжиття «адміністративних» заходів та наради у голови «ДНР» Дениса Пушиліна оптові ціни на окремі сорти картоплі знизилися лише приблизно на 10 рублів.

Тепер Пушилін обіцяє залучити до вирішення питання з цінами на продукти влади Ростовської області, де продукти коштують у 2,5 рази, ніж на окупованій території Донецької області. Також угрупування вкотре хоче збувати овочі та фрукти з тимчасово окупованої Херсонської області.

До повномасштабного вторгнення Росії «ДНР» забороняла ввозити до окремих районів Донецької області товари, виготовлені у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Тепер, коли російські окупаційні війська захопили частково ці території або намагалися захопити їх, тимчасово окупувавши, «ДНР» вирішила, що товари звідти доставлятимуть до Донецька на підставі угод з місцевими виробниками.

Раніше повідомляли, що російські солдати займаються мародерством на території України. Зокрема вони захоплюють продовольчі бази, відбираючи продукцію у місцевих виробників. Овочі, зерно та інші товари вивозять в окуповані Крим, Донецьк та Луганськ.

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