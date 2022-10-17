В «ДНР» объяснили, почему на границе с Россией выросли очереди после «вхождения в состав РФ»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что проблема очередей на границе с Россией после «вхождения» территории «республики» в состав РФ не исчезла, а даже усугубилась. Об этом он заявил во время прямого эфира в своем телеграм-канале.



Пушилин напомнил, что с 5 октября «таможенного контроля» на границе уже нет, но сохраняется паспортный контроль и проверка на запрещенные вещества. По его словам, несколько факторов повлияло на увеличение очередей.



Во-первых, это более тщательные проверки на наличие запрещенных грузов (оружие, боеприпасы) «с учетом террористических актов».



Второй фактор, по его словам, это увеличение числа желающих съездить в Россию. «То есть мы теперь территория Российской Федерации и сразу поехали. <...> Количество машин увеличилось где то в полтора раза, в отдельные дни до двух раз», — рассказал Пушилин.



Он сообщил, что поручил главе «правительства ДНР» ликвидировать «наш пункт пропуска», потому что он утратил свой функционал. На российском пункте пропуска хотят заменить таможенников и пограничников на представителей другого силового ведомства, отметил Пушилин. Одним из вариантов является Росгвардия.