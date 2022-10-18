«ДНР» скасувала прикордонний контроль на кордоні з Росією. Але перевірки зі сторони РФ залишаються

«Міністерство держбезпеки ДНР» відкриває всі пункти переходу на кордону з Росією і більше не здійснює прикордонний контроль. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі.



З його слів, з 13:00 сьогоднішнього дня за його дорученням «МДБ ДНР» відкриває всі пункти переходу і більше не здійснює прикордонний контроль.



При цьому напередодні Пушилін зазначав, що зі свого боку російські силовики на пунктах пропуску продовжать проводити перевірки документів та автомобілів на наявність зброї та вибухівки.