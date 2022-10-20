Военное положение в Херсоне: Отступит ли российская армия ►

Оккупационные власти Херсонской области организовали эвакуацию и заявляют о начале битвы за Херсон. А российский генерал Суровикин анонсирует «непростые решения». Что бы это могло значить — подробнее смотрите в этом выпуске. Темы:
- атака ВСУ на Херсон и военное положение на оккупированных территориях;
- как менялась риторика оккупационных властей;
- генерал Суровикин анонсировал «непростые решения» России по Херсону;
- Россия объявила эвакуацию из Херсонщины: детали
- Стремосов с позывным «Сталин» читает фашистские стихи;
- Россия пытается мобилизовать граждан Украины на оккупированных территориях;
- нехватка управленческих кадров на оккупированных территориях;
- зачем Россия организовала эвакуацию? Говорим с политтехнологом Тарасом Загородним.