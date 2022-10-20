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Военное положение в Херсоне: Отступит ли российская армия ►

20 октября 2022, 14:32

Военное положение в Херсоне: Отступит ли российская армия ►

Оккупационные власти Херсонской области организовали эвакуацию и заявляют о начале битвы за Херсон. А российский генерал Суровикин анонсирует «непростые решения». Что бы это могло значить — подробнее смотрите в этом выпуске. Темы:

  • атака ВСУ на Херсон и военное положение на оккупированных территориях;
  • как менялась риторика оккупационных властей;
  • генерал Суровикин анонсировал «непростые решения» России по Херсону;
  • Россия объявила эвакуацию из Херсонщины: детали
  • Стремосов с позывным «Сталин» читает фашистские стихи;
  • Россия пытается мобилизовать граждан Украины на оккупированных территориях;
  • нехватка управленческих кадров на оккупированных территориях;
  • зачем Россия организовала эвакуацию? Говорим с политтехнологом Тарасом Загородним.

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