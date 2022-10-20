Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►

Окупаційна влада Херсонської області організувала евакуацію і заявляє про початок битви за Херсон. А російський генерал Суровікін анонсує «непрості рішення». Що б це могло означати — дивіться у цьому випуску.



Теми:

атака ЗСУ на Херсон та військовий стан на окупованих територіях;

як змінювалася риторика окупаційної влади;

генерал Суровікін анонсував «непрості рішення» Росії щодо Херсона;

Росія оголосила евакуацію із Херсонщини: деталі

Стремосов із позивним «Сталін» читає фашистські вірші;

Росія намагається мобілізувати громадян України на окупованих територіях;

нестача управлінських кадрів на окупованих територіях;

навіщо Росія організувала евакуацію? Говоримо із політтехнологом Тарасом Загороднім.