Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►

Окупаційна влада Херсонської області організувала евакуацію і заявляє про початок битви за Херсон. А російський генерал Суровікін анонсує «непрості рішення». Що б це могло означати — дивіться у цьому випуску.
Теми:
- атака ЗСУ на Херсон та військовий стан на окупованих територіях;
- як змінювалася риторика окупаційної влади;
- генерал Суровікін анонсував «непрості рішення» Росії щодо Херсона;
- Росія оголосила евакуацію із Херсонщини: деталі
- Стремосов із позивним «Сталін» читає фашистські вірші;
- Росія намагається мобілізувати громадян України на окупованих територіях;
- нестача управлінських кадрів на окупованих територіях;
- навіщо Росія організувала евакуацію? Говоримо із політтехнологом Тарасом Загороднім.