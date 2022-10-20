«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»

На підконтрольній «ЛНР» території у селищі Старе (до декомунізації — Червоний Прапор) внаслідок обстрілу загинули чотири співробітники так званого «МНС».



Як повідомили у «МНС ЛНР», ще восьмеро людей було поранено. У «відомстві» запевняють, що по селищу о 01:00 20 жовтня було випущено шість ракет із РСЗВ HIMARS. О 10:00 селище потрапило під обстріл знову: цього разу прилетіли дві ракети.



«Сьогодні вночі в селищі Червоний Прапор внаслідок обстрілу на території одного з цивільних об'єктів було зруйновано дві будівлі, що знаходяться поруч, в яких знаходилися люди», — запевняють у «ЛНР».



Там додають, що для розбору завалів і пошуку тих, хто опинився під ними, були залучені співробітники «МНС». І вранці під час повторного обстрілу селища вони загинули. Постраждалих доставлено до лікарні.



За інформацією російського «РИА Новости», загиблих — п'ятеро. Це співробітники «МНС» та аварійних служб. Ще дев'ятьох людей поранено.