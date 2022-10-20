Угроза наступления с территории Беларуси растет. Но цель — не Киев

Угроза возобновления наступления на северном направлении растет. Российские силы могут наступать с Беларуси, но их вероятная цель — не Киев. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы — для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», — сказал он.



По словам Громова, на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск, сил ВС России на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры. В том числе на тех, которые переданы под полный контроль РФ.



«В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Одновременно Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов. Она разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр"», — уточнил генерал.



Громов подчеркнул, что в Генштабе ВСУ постоянно отслеживают ситуацию, и реагируют соответствующим образом.