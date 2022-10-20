Загроза наступу з території Білорусі зростає. Але мета — не Київ

Загроза поновлення наступу на північному напрямку зростає. Російські сили можуть наступати з Білорусі, але їхня ймовірна мета — не Київ. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Цього разу напрям наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону — для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», — сказав він.



За словами Громова, на території Білорусі продовжуються заходи щодо розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС Росії на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. Зокрема на тих, що передані під повний контроль РФ.



«У межах вказаного на території Білорусі проводяться заходи щодо підготовки до прихованої мобілізації. Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Вона розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами на кшталт "Калібр"», — уточнив генерал.



Громов наголосив, що у Генштабі ЗСУ постійно відстежують ситуацію, і реагують відповідним чином.