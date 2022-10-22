«Агресор випустив 36 ракет, більшість збиті»: Зеленський показав наслідки «прильоту»

Російські війська випустили по Україні 36 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість із яких збиті. Дякуємо всім службам ППО за роботу. Всім енергетикам та службам, які зараз працюють на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру», — написав Зеленський.



Також він опублікував фото наслідків одного з «прильотів».

«На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається зламати нас. Це підлі удари по критично важливих об'єктах. Характерна тактика терористів. Світ може та повинен зупинити цей терор», — підсумував президент.