Військком Києва попередив, що мобілізація в Україні залишається необхідністю

Начальник центру комплектування та соціальної підтримки в Києві полковник Юрій Максимов заявив, що українська армія потребує доукомплектування, тому повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.



«Ми маємо збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Усі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках упевнено веде наступальні дії. Звичайно, ми маємо значну кількість особового складу сил оборони», - сказав Максимов.



Також він прокоментував вручення повісток на вулицях.



«Немає заборон за місцем вручення повісток. У законодавстві не зазначено, що оповіщення можливе, наприклад, виключно на домашню адресу або на роботі, або в місці відпочинку. Закон говорить про повідомлення шляхом вручення повістки», - пояснив він.



Головний військком Києва впевнений, що мобілізація продовжиться і наступного року.



«Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки що ми воюємо – маємо гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі», - сказав він.



Також він нагадав, що за ухилення від військової служби під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність до 5 років позбавлення волі.