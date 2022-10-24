Військком Києва попередив, що мобілізація в Україні залишається необхідністю

24 жовтня 2022, 11:32

Військком Києва попередив, що мобілізація в Україні залишається необхідністю

Начальник центру комплектування та соціальної підтримки в Києві полковник Юрій Максимов заявив, що українська армія потребує доукомплектування, тому повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

«Ми маємо збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Усі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках упевнено веде наступальні дії. Звичайно, ми маємо значну кількість особового складу сил оборони», - сказав Максимов.

Також він прокоментував вручення повісток на вулицях.

«Немає заборон за місцем вручення повісток. У законодавстві не зазначено, що оповіщення можливе, наприклад, виключно на домашню адресу або на роботі, або в місці відпочинку. Закон говорить про повідомлення шляхом вручення повістки», - пояснив він.

Головний військком Києва впевнений, що мобілізація продовжиться і наступного року.

«Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки що ми воюємо – маємо гарантовано мати особовий склад не лише для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі», - сказав він.

Також він нагадав, що за ухилення від військової служби під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність до 5 років позбавлення волі.

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