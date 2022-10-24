В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 54 населенных пунктах

С 17 по 23 октября ремонтные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в 54 населенных пунктов Донецкой области. В результате проведенных ремонтов снова со светом 63 010 домохозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В том числе за выходные энергетики смогли вернуть электричество почти для 40 тысяч семей в 33 населенных пунктах.



На сегодняшний день без света остаются 95 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики ожидают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.