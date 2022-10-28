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«‎Метинвест» рассказал о погибших и раненых сотрудниках

28 октября 2022, 19:55

«‎Метинвест» рассказал о погибших и раненых сотрудниках

Полтычяси сотрудников компании «‎Метинвест» и членов семей работников погибли в результате полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 31 октября, на всех предприятиях «‎Метинвеста» погибших почтят минутой молчания. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Среди погибших 361 мирный житель и 140 человек, сражавшихся с оккупантами в рядах ВСУ. Среди погибших – 22 ребенка сотрудников «‎Метинвеста», самому младшему из них было меньше года. Больше всего сотрудников погибли в Мариуполе и Авдеевке. Семьи погибших получили материальную и психологическую помощь от компании.

За восемь месяцев войны 593 сотрудника и члены их семей были ранены. Они получают материальную помощь, а также медицинскую — в рамках гуманитарных инициатив и страховых программ, действующих для всех сотрудников.

В сообщении компании также сказано, что предприятия, расположенные у линии фронта, сразу оказались на передовой сопротивления российской агрессии. Компания помогала и мирным жителям, и сотрудникам, и ВСУ.

«‎Благодаря героизму специалистов компании удалось обезопасить города на линии фронта от экологической катастрофы. Производство на предприятиях в Мариуполе и Авдеевке было приостановлено и законсервировано»‎, — сказано в сообщении.

По информации компании, семь тысяч сотрудников «‎Метинвеста» присоединились к ВСУ, предприятие обеспечивает их касками и бронежилетами.

Шестнадцать предприятий группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный РФ имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года.

Россия вывозит сталь из заводов и портов Украины, которую уже оплатили клиенты из ЕС и Великобритании. Общая стоимость продукции в 600 миллионов долларов.

Группа «Метинвест» обратилась к потребителям с просьбой не покупать похищенную россиянами из порта Мариуполя металлопродукцию производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК им. Ильича) и комбината «Азовсталь».

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