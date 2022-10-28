«‎Метінвест» розповів про загиблих та поранених співробітників

Півтисячі співробітників компанії «Метінвест» і членів сімей працівників загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 31 жовтня, на всіх підприємствах «Метінвесту» загиблих вшанують хвилиною мовчання. Про це повідомляє сайт підприємства.



Серед загиблих 361 мирний житель та 140 осіб, які боролися з окупантами у лавах ЗСУ. Серед загиблих – 22 дитини співробітників «Метінвесту», наймолодшому з них було менше року. Найбільше співробітників загинули у Маріуполі та Авдіївці. Сім'ї загиблих отримали матеріальну та психологічну допомогу від компанії.



За вісім місяців війни 593 співробітників та членів їхніх сімей було поранено. Вони отримують матеріальну допомогу, а також медичну — у рамках гуманітарних ініціатив та страхових програм, які діють на всіх співробітників.



У повідомленні компанії також сказано, що підприємства, розташовані біля лінії фронту, відразу опинилися на передовій опору російської агресії. Компанія допомагала і мирним жителям, і співробітникам, і ЗСУ.



«Завдяки героїзму фахівців компанії вдалося убезпечити міста на лінії фронту від екологічної катастрофи. Виробництво на підприємствах у Маріуполі та Авдіївці було припинено та законсервовано», — сказано в повідомленні.



За інформацією компанії, сім тисяч співробітників «Метінвесту» приєдналися до ЗСУ, підприємство забезпечує їх касками та бронежилетами.

Шістнадцять підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, завдану РФ майну та власності Групи у Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року.



Росія вивозить сталь із заводів та портів України, яку вже сплатили клієнти з ЄС та Великобританії. Загальна вартість продукції 600 мільйонів доларів.



Група «Метінвест» звернулася до споживачів із проханням не купувати викрадену росіянами з порту Маріуполя металопродукцію виробництва Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) та комбінату «Азовсталь».