Группа «Метинвест» подала иски против РФ в Европейский суд по правам человека

Шестнадцать предприятий группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный РФ имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Метинвеста.



Отмечается, что среди прочих иски в отношении мариупольских металлургических предприятий подали комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича. Сообщается также, что более 10 предприятий «Метинвеста» подадут аналогичные иски до конца года.



«Группа Метинвест утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанеся значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход», — отмечается в сообщении.



В «Метинвесте» заявляют, что каждое предприятие Группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против РФ. Цель — привлечь эту страну к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Метинвеста, в компании требуют справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.



Группа «Метинвест» сообщает, что поддерживает иск совладельца компании Рината Ахметова, который он подал в июне, и рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие. Также в компании отметили, что действуют «в полной координации со своим акционером в процессе рассмотрения дел».