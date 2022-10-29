Пушилін пояснив відсутність опалення у Донецьку зливом води з батарей

Основною причиною відсутності опалення в Донецьку є зливання води з батарей мешканцями багатоквартирних будинків. Про це заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін у відеозверненні у своєму телеграм-каналі.



За його словами, із 268 запущених котелень було зупинено 40. З них 8 не працюють через перебиті обстрілами лінії електропередач.



«32 котельні було зупинено через несанкціонований водовідбір. Ким відбувається цей водовідбір? Несвідомими громадянами, які завдають шкоди і собі, й іншим», - наголосив Пушилін.



Він додав, що ці 32 котельні зараз не опалюють 2800 багатоквартирних будинків, кілька шкіл, лікарень та дитячих садків.



Пушилін також повідомив, що в Макіївці без опалення знаходяться 53 багатоквартирні будинки, з них 32 не опалюються через брак води для запуску котелень. «Але тут причина просто фізично не наповнюваність системи. Але тут не винні люди, це не водовідбір», — зауважив він. Ще 21 багатоквартирний будинок не опалюється через внутрішньобудинкові пориви в системі опалення.



У Донецьку та інших містах з обох боків лінії фронту, водопостачання яких залежить від каналу «Сіверський Донець — Донбас» з кінця лютого проблеми водою через бойові дії.



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