У Донецькій області окупантами за добу знищено 9 житлових будинків

07 листопада 2022, 10:40

У Донецькій області окупантами за добу знищено 9 житлових будинків

Російські війська минулої доби атакували 7 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Поліцейські розповіли, що минулої доби російські війська здійснили 14 обстрілів регіону. Вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Мар'їнка, смт Велика Новосілка, селах Карлівка, Красногорівка.

Донецьку область окупанти обстрілювали ракетними системами, артилерією, мінометами, знищивши та пошкодивши 11 цивільних об'єктів – 9 житлових будинків, дитячий садок, склад.

Бахмут російськими військами минулої доби було обстріляно п'ять разів, зруйновано один багатоквартирний та шість приватних будинків. Задокументовані поліцейськими також два ракетні удари по Лиману.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 188 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 28 300 осіб, зокрема 4390 – дітей, 1765 – людей з інвалідністю.

Учора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні попередив, що Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та кошти.

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