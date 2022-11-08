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В Харьковской области два  человека подорвались на взрывоопасных предметах

08 ноября 2022, 10:17

В Харьковской области два  человека подорвались на взрывоопасных предметах

В Харьковской области два человека подорвались на взрывоопасных предметах, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, при разминировании в Харьковском районе области получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое. В Балаклейской громаде 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он также госпитализирован, состояние тяжелое.

«Призываем граждан быть осмотрительными: не ходите по лесополосам, полям, кустарникам. Враг миновал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается», - написал Синегубов.

Кроме этого, за минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района Харьковской области. Повреждены стены, окна и заборы частных домовладений, пострадавших среди мирного населения нет.

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