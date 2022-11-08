До окупованого порту Маріуполя увійшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



За його даними, окупанти завезли будматеріали, ліки для військового шпиталю та кілька сотень комплектів військової форми.



«Повідомляють, що в окупаційній адміністрації порту якість військової форми - найголовніша тема для сарказму, тому що вона гірша за спецодяг робітників при Україні», - зазначив радник мера.



Крім того, він повідомив, що робітничих місцевих заводів все частіше вербують для поїздок у відрядження на тимчасово окуповані території Херсонської області нібито для будівництва укріплень.