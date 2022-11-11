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Зеленский собирал Ставку. Обсуждали южное направление фронта

11 ноября 2022, 15:42

Зеленский собирал Ставку. Обсуждали южное направление фронта

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженными силами и командующих войсками оперативных направлений по ситуации на передовой. Особое внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта. Участники заседания также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, члены Ставки обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от атак агрессора и восстановления пострадавших в результате российских обстрелов объектов.

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