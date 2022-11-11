Зеленський збирав Ставку. Обговорювали південний напрямок фронту

11 листопада 2022, 15:42

Зеленський збирав Ставку. Обговорювали південний напрямок фронту

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба очільника держави.

«Були заслухані доповіді головнокомандувача Збройних сил і командувачів військ оперативних напрямів щодо ситуації на передовій. Особливу увагу члени Ставки надали подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання також визначили першочергові заходи щодо стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях», — йдеться у повідомленні.

Також, зазначили у пресслужбі, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від атак агресора та відновлення об'єктів, що постраждали в результаті російських обстрілів.

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