Зеленський закликав до обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»

Президент Володимир Зеленський закликав до обміну полоненими з Росією за формулою «всіх на всіх», а також звільнення всіх дорослих і дітей, депортованих до Росії.



«Тисячі наших людей — військових та цивільних — у російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам. Крім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані до Росії. Їх розводять із батьками, знаючи, що мають сім'ї. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо тільки опосередковано», — сказав Зеленський, виступаючи на саміті G-20 з відеозв'язку.



«Додайте до цього ще сотні тисяч депортованих дорослих, і ви побачите, яку гуманітарну катастрофу призвела російська війна. Додайте ще політв'язнів — українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму», — сказав глава держави.



Зеленський наголосив, що «ми не знайшли підтримки у Міжнародному комітеті Червоного хреста. «Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених та політв'язнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. Самоусунення — це самознищення Червоного Хреста як організації, яку колись поважали», — заявив він.



«Ми повинні об'єднатися заради єдино реалістичної моделі визволення полонених — "усіх на всіх". А також заради звільнення всіх дітей та дорослих, які були депортовані до Росії», — наголосив президент.



Під час виступу Зеленський також заявив, що війну Росії проти України «треба і можна» зупинити зараз.