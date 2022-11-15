ОК «Юг»: Российские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области отходят вглубь на 15-10 км

Российские оккупационные войска на левом берегу Днепра в Херсонской области отступают вглубь от обустроенных рубежей на 15-20 километров. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк.



«Гипотетически они могут угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, также есть чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по подвижению вглубь от берега на 15-20 км», - рассказала Гуменюк.



Она отметила, что таким образом оккупанты пытаются обезопасить свои логистические цепочки от ударов украинских войск.



В то же время на правом берегу на деоккупированных территориях площадью 4 870 квадратных километров продолжаются стабилизационные мероприятия.