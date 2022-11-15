ОК «Південь»: Російські війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області відходять углиб на 15-10 км

Російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відступають углиб від облаштованих рубежів на 15-20 кілометрів. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповіла керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк.



«Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, бо відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також є чимось відповісти. У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо руху вглиб від берега на 15-20 км», - розповіла Гуменюк.



Вона зазначила, що таким чином окупанти намагаються убезпечити свої логістичні ланцюжки від ударів українських військ.



На правому березі на деокупованих територіях площею 4 870 квадратних кілометрів тривають стабілізаційні заходи.