Україна розробила паралельну мережу постачання електрики – Зеленський

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але вона буде реалізована після закінчення активної фази війни. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми робитимемо, коли можна буде голову підняти», - сказав президент.



За його словами, розроблено паралельну мережу, проте пріоритет номер один - щоденний захист того, що є.



«Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні. Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди влучає Росія, наші люди мали доступ до електрики», - сказав Зеленський.