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Российские войска обстреляли центр Авдеевки из «Градов»

20 ноября 2022, 11:50

Российские войска обстреляли центр Авдеевки из «Градов»

Российские войска на Донецком направлении в очередной раз из «Градов» обстреляли Авдеевку попали в центральную часть города. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«К счастью, обошлось без жертв среди гражданских», — отметил он.

По словам главы администрации, ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, громко было преимущественно на севере области.

На Горловском направлении были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской общины и в окрестностях Торецкой общины. Также в Часовоярской общине россияне попали в инфраструктурный объект, Там обошлось без пострадавших, объект продолжает работу.

На Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. Ночью оккупанты совершили обстрел Святогорска. Последствия выясняются.

«Все преступления российских оккупантов на нашей земле тщательно документируем», — подчеркнул Кириленко.

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