Российские войска обстреляли центр Авдеевки из «Градов»

Российские войска на Донецком направлении в очередной раз из «Градов» обстреляли Авдеевку — попали в центральную часть города. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



«К счастью, обошлось без жертв среди гражданских», — отметил он.



По словам главы администрации, ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, громко было преимущественно на севере области.



На Горловском направлении были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской общины и в окрестностях Торецкой общины. Также в Часовоярской общине россияне попали в инфраструктурный объект, Там обошлось без пострадавших, объект продолжает работу.



На Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. Ночью оккупанты совершили обстрел Святогорска. Последствия выясняются.



«Все преступления российских оккупантов на нашей земле тщательно документируем», — подчеркнул Кириленко.