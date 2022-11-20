Російські війська обстріляли центр Авдіївки з «Градів»

Російські війська на Донецькому напрямку вкотре з «Градів» обстріляли Авдіївку — потрапили до центральної частини міста. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



«На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних», — зазначив він.



За словами глави адміністрації, ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно, голосно було переважно на півночі області.



На Горлівському напрямку були поодинокі про стріли біля Міньківки, Роздолівки, Яківлівки та Бахмутської Соледарської громади та в околицях Торецької громади . Також у Часовоярській громаді росіяни потрапили в інфраструктурний об'єкт, там обійшлося без постраждалих, об'єкт продовжує роботу.



На Лисичанському напрямі не припиняються масові обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. Вночі окупанти здійснив обстріл Святогірська. Наслідки з'ясовуються.



«Усі злочини російських окупантів на нашій землі ретельно документуємо», — підкреслив Кириленко.