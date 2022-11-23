Армія РФ з «Градів» та важкої артилерії обстріляла Дніпропетровщину

Вночі російські війська вкотре обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що армія РФ обстріляла Покровську та Марганецьку громади. За інформацією Резніченка, загалом регіон був обстріляний 30 снарядами окупантів, а, за попередньою інформацією, поцілили вони по відкритих територіях населених пунктів.

Обійшлося без постраждалих.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі російські війська атакували ракетами Вільнянськ. Під удар потрапило пологове відділення місцевої лікарні.