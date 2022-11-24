Наступний ракетний удар російські військові можуть завдати за тиждень – ГУР

24 листопада 2022, 15:32

Наступний ракетний удар російські військові можуть завдати за тиждень – ГУР

Російські військові продовжать завдавати масованих ракетних ударів по Україні, але для підготовки такого обстрілу їм знадобиться близько тижня. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він наголосив, що запаси високоточної зброї у російських військових виснажені, але в них ще чимало не високоточних ракет.

За його словами, найбільше росіяни залишили ракети до систем С-300.

«Це означає, що насамперед загроза для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом громадянської інфраструктури та мирного населення, але розуміємо, що ворог, за всієї своєї безглуздості, є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати», – сказав він.

23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Києву та іншим українським населеним пунктам. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом загинули шестеро людей, ще 36 поранені.

Від ударів постраждали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

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