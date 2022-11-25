Майже 300 мобілізованих у РФ загинули на війні в Україні — ЗМІ

З початку призову в РФ у зоні бойових дій в Україні загинули щонайменше 290 мобілізованих росіян, ще 35 померли на території Росії, не доїхавши до фронту. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Зазначається, що в РФ мобілізовані росіяни найчастіше вмирали через проблеми із серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем. Також журналісти повідомляють, що реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях не вказується статус військовослужбовців — невідомо, чи були вони контрактниками, чи пішли на фронт добровольцями, чи були мобілізовані.

«Російська служба ВВС» та «Медіазона» повідомили, що станом на 25 листопада з відкритих джерел їм стали відомі імена 9311 російських військових, які загинули на війні в Україні.

«До кінця дев'ятого місяця війни перше місце за кількістю підтверджених втрат серед регіонів зайняв Краснодарський край (407 загиблих), на другому місці Бурятія (348 осіб), на третьому - Дагестан (345 осіб). Понад 2500 загиблих — це елітні фахівці: солдати та офіцери загонів спецназу, морські піхотинці та військові льотчики, на підготовку яких держава витрачає мільйони», - пише «Російська служба ВВС», зазначаючи, що у підрахунках журналісти спираються лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не показують реальний рівень втрат армії РФ.



У Генштабі ЗСУ, нагадаємо, повідомляли, що станом на 25 листопада на війні в Україні було ліквідовано 86 150 окупантів.

Раніше у Forbes написали, що за 9 місяців війни РФ втратила на повномасштабній війні проти України техніки на $20,8 мільярдів.