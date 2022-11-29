Главу МИД Беларуси Макея похоронили в Минске. С ним прощался Лукашенко

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня похоронен в Минске.



Утром прошла церемония прощания в центральном Доме офицеров. Прежде чем доступ в здание был открыт для СМИ и общественности, там побывал Александр Лукашенко. От него у гроба стоял венок.



После прощания Макея похоронили на Восточном кладбище с военными почестями и исполнением государственного гимна Беларуси.



Российские «РИА Новости» показали, как проходили похороны:





Ранее сообщалось, что умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он занимал должность главы МИД с августа 2012 года, до этого был главой Администрации президента. Официально о причинах смерти не говорилось.