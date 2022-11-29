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Главу МИД Беларуси Макея похоронили в Минске. С ним прощался Лукашенко

29 ноября 2022, 15:18

Главу МИД Беларуси Макея похоронили в Минске. С ним прощался Лукашенко

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня похоронен в Минске.

Утром прошла церемония прощания в центральном Доме офицеров. Прежде чем доступ в здание был открыт для СМИ и общественности, там побывал Александр Лукашенко. От него у гроба стоял венок.

После прощания Макея похоронили на Восточном кладбище с военными почестями и исполнением государственного гимна Беларуси.

Российские «РИА Новости» показали, как проходили похороны:



Ранее сообщалось, что умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он занимал должность главы МИД с августа 2012 года, до этого был главой Администрации президента. Официально о причинах смерти не говорилось. 

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