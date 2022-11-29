Очільника МЗС Білорусі Макея поховали у Мінську. З ним прощався Лукашенко

Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей сьогодні похований у Мінську.



Вранці відбулася церемонія прощання у центральному Будинку офіцерів. Перш ніж доступ до будівлі було відкрито для ЗМІ та громадськості, там побував Олександр Лукашенко. Від нього біля труни стояв вінок.



Після прощання Макея поховали на Східному цвинтарі з військовими почестями та виконанням державного гімну Білорусі.



Російські «РИА Новости» показали, як відбувався похорон:





Раніше повідомлялося, що помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Він обіймав посаду очільника МЗС із серпня 2012 року, до цього був очільником Адміністрації президента. Офіційно про причини смерті не йшлося.