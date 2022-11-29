Луганская ОВА анонсирует хорошие новости с Кременной и Сватово

В ближайшее время появятся хорошие новости по поводу Кременной и Сватово Луганской области. Об этом пишет Луганская ОВА.

Отмечается, что по этим направлениям ВСУ продвигаются ежедневно.

«Артиллеристы попадают в склады с боеприпасами в тылу врага. Успешно действуют бойцы сил специальных операций ВСУ», - рассказали в администрации.

Ранее Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как подразделения 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили одну из позиций российских сил в районе города Бахмут.