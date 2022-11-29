Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового

Найближчим часом з'являться хороші новини з приводу Кремінної та Сватового Луганської області. Про це пише Луганська ОВА.

Зазначається, що за цими напрямами ЗСУ просуваються щодня.

«Артилеристи влучають у склади з боєприпасами в тилу ворога. Успішно діють бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ», – розповіли в адміністрації.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало, як підрозділи 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знищили одну з позицій російських сил в районі міста Бахмут.