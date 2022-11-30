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Войска России обстреляли больницу на Сумщине, погиб подросток

30 ноября 2022, 13:39

Войска России обстреляли больницу на Сумщине, погиб подросток

Белополье, Сумская область. Фото: ОП Белополье, Сумская область. Фото: ОП

Утром войска России обстреляли больницу в Белополье Сумской области. Погиб подросток. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, повреждены расположенные рядом дома, автомобили.

Также Тимошенко подчеркнул, что только за последние сутки российские оккупанты совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов Сумщины.

«Под прицелом — приграничные территории и населенные пункты Сумской области. В результате этих обстрелов повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания», — уточнил он.

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