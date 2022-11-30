Війська Росії обстріляли лікарню на Сумщині, загинув підліток

Білопілля, Сумська область. Фото: ОП

Вранці війська Росії обстріляли лікарню у Білопіллі Сумської області. Загинув підліток. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, пошкоджено розташовані поруч будинки, автомобілі.



Також Тимошенко наголосив, що лише за останню добу російські окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумщини.



«Під прицілом — прикордонні території та населені пункти Сумської області. Через ці обстріли пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарську техніку, приватні автомобілі та адміністративні будівлі», — уточнив він.