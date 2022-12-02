Наев проверил готовность подразделений ПВО, защищающих небо над Киевом

Подразделения ПВО. Фото: Командования Объединенных сил

На севере Украины военное руководство во главе с командующим Объединенных сил ВСУ Сергеем Наевым проверяет готовность войск. Об этом сообщает Командование Объединенных сил.



В частности, проверены подразделения Противовоздушной обороны, защищающие небо над объектами критической инфраструктуры Киева и области.



По словам командующего, непосредственная работа в войсках позволяет убедиться в том, что все готово к действиям, а при необходимости вмешаться в процесс подготовки для обеспечения и оказания помощи командирам тактического уровня.



«Система противовоздушной обороны Северного направления организована в тесном взаимодействии с Воздушными силами ВС Украины. От подразделений, осуществляющих прикрытие важных объектов, выделяются мобильные огневые группы, усиленные вооружением, которое передается в результате материально-технической помощи от стран-партнеров», — подчеркнул Наев.



Он уточнил, что эти подразделения находятся на постоянном боевом дежурстве, и в зависимости от роста угрозы ударов с воздуха повышают свою готовность к действиям.