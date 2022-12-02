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Наєв перевірив готовність підрозділів ППО, що захищають небо над Києвом

02 грудня 2022, 12:18

Наєв перевірив готовність підрозділів ППО, що захищають небо над Києвом

Підрозділи ППО. Фото: Командування Об'єднаних сил Підрозділи ППО. Фото: Командування Об'єднаних сил

На півночі України військове керівництво на чолі з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Сергієм Наєвим перевіряє готовність військ. Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил.

Зокрема, перевірено підрозділи Протиповітряної оборони, які захищають небо над об'єктами критичної інфраструктури Києва та області.

За словами командувача, безпосередня робота у військах дозволяє переконатися в тому, що все готове до дій, а за необхідності втрутитися у процес підготовки для забезпечення та надання допомоги командирам тактичного рівня.

«Систему протиповітряної оборони Північного спрямування організовано у тісній взаємодії з Повітряними силами ЗС України. Від підрозділів, які здійснюють прикриття важливих об'єктів, виділяються мобільні вогневі групи, посилені озброєнням, яке передається як матеріально-технічна допомога від країн-партнерів», — наголосив Наєв.

Він уточнив, що ці підрозділи перебувають на постійному бойовому чергуванні, і залежно від зростання загрози ударів з повітря підвищують свою готовність до дій.

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