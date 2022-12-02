Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы — МИД

Посольства и консульства Украины продолжают получать угрозы. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Австрии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», - рассказал он.



Николаенко также отметил, что МИД изучает смысл этого послания.



«Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны», - сообщил дипломат.



Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власть имеет основания полагать, что проходит спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины.



«Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», - подчеркнул министр.



Кроме того Николаенко рассказал, что украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.



По поручению Дмитрия Кулебы, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

30 ноября представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что министр Дмитрий Кулеба обратился к испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение в Мадриде.