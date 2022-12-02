Українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози — МЗС

Посольства та консульства України продовжують отримувати погрози. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



«Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах», - розповів він.



Ніколаєнко також зазначив, що МЗС вивчає зміст цього послання.



«Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни», - повідомив дипломат.



Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що влада має підстави вважати, що відбувається спланована кампанія терору та залякування посольств та консульств України.



«Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», - підкреслив міністр.



Крім того, Ніколаєнко розповів, що українська сторона взаємодіє з правоохоронцями іноземних країн для розслідування всіх випадків загроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.



За дорученням Дмитра Кулеби, всі українські посольства та консульства переведені у режим посилених заходів безпеки.

30 листопада представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що міністр Дмитро Кулеба звернувся до іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів для розслідування нападу на українську дипустанову в Мадриді.