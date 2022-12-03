В Украине начались проверки переселенцев, до 30% их не проходят

В Украине начались выборочные проверки внутренне перемещенных лиц. По их результатам людей могут лишить выплат. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает «Суспільне».



Министр подчеркнула, что переселенцы получают целевую помощь — для оплаты проживания. Если человек возвращается на свое постоянное место жительства, то ему должны прекратить такие выплаты.



По ее словам, были такие случаи, когда люди, на самом деле не являясь переселенцами, и не переезжая, подавали заявку и получали выплаты. Также многие, вернувшись домой, не стали сниматься с регистрации.



«Сейчас мы фиксируем до 30% (таких случаев). Проверки еще идут», — сказала Жолнович.



Деньги, отметила министр, можно перенаправить на другие программы и выплаты другим людям, которые в этом нуждаются.



«Если человек вернулся, он был ВПЛ, и у него нет работы, у него есть другие какие-то проблемы, которые он не может решить и требует дополнительной поддержки, то у нас есть программы: малообеспеченные, многодетные, та же субсидия. Мы можем помогать, просто уже решая конкретную проблему, которая у него возникает в месте постоянного проживания», — сказала она.



Проверки уже начались. Если переселенца не нашли по указанному адресу, ему придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты. Для тех, кто не придет — прекращают выплаты.

Читайте также: Более 19 млн гривен направили на выплаты пассажирам эвакуационных поездов