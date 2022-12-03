В Україні розпочалися перевірки переселенців, до 30% їх не проходять

В Україні розпочалися вибіркові перевірки внутрішньо переміщених осіб. За їхніми результатами, людей можуть позбавити виплат. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, передає «Суспільне».



Міністерка наголосила, що переселенці отримують цільову допомогу для оплати проживання. Якщо людина повертається на своє постійне місце проживання, то їй мають припинити такі виплати.



За її словами, були такі випадки, коли люди насправді не були переселенцями, не переїжджали, але подавали заявку та отримували виплати. Також багато хто, повернувшись додому, не став зніматися з реєстрації.



«Наразі ми фіксуємо до 30% (таких випадків). Перевірки ще йдуть», — сказала Жолнович.



Гроші, зазначила міністерка, можна перенаправити на інші програми та виплати іншим людям, які цього потребують.



«Якщо людина повернулася, вона була ВПО, і у неї немає роботи, у неї є інші якісь проблеми, які вона не може розв'язати та вимагає додаткової підтримки, то у нас є програми: малозабезпечені, багатодітні, та сама субсидія. Ми можемо допомагати, просто вже розв'язувати конкретну проблему, яка виникає в місці постійного проживання», — сказала вона.



Перевірки вже розпочалися. Якщо переселенця не знайшли за вказаною адресою, то йому прийде повідомлення з проханням з'явитися в управлінні соцзахисту. Для тих, хто не прийде, припиняють виплати.

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