Мобілізація в Україні йде за планом, доукомплектовуються частини ЗСУ — Генштаб

Мобілізація в Україні проводиться за планом, відбувається поступове доукомплектування українського війська. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.



Він зазначив, що раптовості у цьому процесі, як у РФ, не буде. Крім того, Громов нагадав, що в Україні мобілізація розпочалася на початку повномасштабного вторгнення РФ, триває і сьогодні доукомплектуванням як існуючих, так і новостворених частин ЗСУ.



«Ми не мали такого, як противник відмобілізував 300 тисяч. Ми доукомплектовуємо військові частини, формуємо нові військові частини. Ми робимо все за планом. Сумбурності у діях керівництва країни, керівництва ЗСУ немає», - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що вся стратегія окупантів зрозуміла, а Україна продовжить виходити на кордони 1991 року.