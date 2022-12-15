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Мобілізація в Україні йде за планом, доукомплектовуються частини ЗСУ — Генштаб

15 грудня 2022, 13:52

Мобілізація в Україні йде за планом, доукомплектовуються частини ЗСУ — Генштаб

Мобілізація в Україні проводиться за планом, відбувається поступове доукомплектування українського війська. Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він зазначив, що раптовості у цьому процесі, як у РФ, не буде. Крім того, Громов нагадав, що в Україні мобілізація розпочалася на початку повномасштабного вторгнення РФ, триває і сьогодні доукомплектуванням як існуючих, так і новостворених частин ЗСУ.

«Ми не мали такого, як противник відмобілізував 300 тисяч. Ми доукомплектовуємо військові частини, формуємо нові військові частини. Ми робимо все за планом. Сумбурності у діях керівництва країни, керівництва ЗСУ немає», - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що вся стратегія окупантів зрозуміла, а Україна продовжить виходити на кордони 1991 року.

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