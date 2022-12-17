Жизнь им усложнили: Арестович о взрывах на аэродромах РФ «Дягилево» и «Энгельс»

Взрывы на российских военных аэродромах «Дягилево» и «Энгельс» усложнили логистику для военных РФ. Им стало сложнее наносить удары по Украине. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



По его словам, такие происшествия на авиабазах в России не влияют — напрямую — на ракетные атаки по Украине.



«Нет паритета. Если бы у нас были дальнобойные ракетные комплексы на 1000-1500 км — тогда да. Их вылет был бы на упреждение, а не дожидаясь атак. Это была бы нормальная паритетная война… Учитывая, что Украина очень сильно ограничена в средствах, то на заказ или в виде мести, или в виде упреждения — это непросто», — пояснил Арестович.



Он добавил, что при этом, «как говорят злые языки в России, несколько раз удавалось».



«Например, когда в Новороссийске что-то взорвалось, утверждают, что это — накануне выхода одного из носителей "Калибров" для применения по Украине», — сказал советник ОП.



Также, по его словам, в «Дягилево» и «Энгельсе» пострадало дежурное звено. И в РФ снизилось количество боеготовных носителей ракет. А сам факт того, что самолеты были перебазированы, по мнению Арестовича, говорит о страхе в России. Кроме того, была усложнена логистика и процедура применения бомбардировщиков. В «Дягилево» и «Энгельсе» это было быстро. Теперь же приходится опасаться ударов.



«Жизнь им усложнили эти взрывы», — резюмировал он.

Напомним, 5 декабря Министерство обороны России обвинило Украину в утренней атаке на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. 6 декабря в российском Курске на местном аэродроме произошел пожар.



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