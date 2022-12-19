Путин прилетел в Минск. Якобы обсуждать «всю палитру двусторонних отношений»

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где должна состояться его встреча с Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство «БелТА».



В повестке встречи якобы будет «вся палитра двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика», заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Он опроверг заявление о том, что российский президент едет в Минск для того, чтобы привлечь Беларусь к войне против Украины.



Также он заявил, что Беларусь якобы к интеграции никто не принуждает и добавил, что все делают шаги, которые соответствуют их интересам. По его словам, президенты будут говорить о газовом и военном вопросам.



Аналитики ISW считают, что Путин собирается оказывать давление на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.



Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев заявлял, что, вероятно, на встрече в Минске диктатор будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию против Украины.