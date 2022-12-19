Путін прилетів до Мінська. Нібито обговорювати «всю палітру двосторонніх відносин»

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Мінська, де має відбутися його зустріч із Олександром Лукашенком. Про це повідомляє агентство «БелТА».



На порядку денному зустрічі нібито буде «вся палітра двосторонніх відносин, торговельно-економічна співпраця, це інтеграційна проблематика», заявив раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.



Він спростував заяву про те, що російський президент їде в Мінськ для того, щоб залучити Білорусь до війни проти України. Також він заявив, що Білорусь нібито до інтеграції ніхто не примушує і додав, що всі роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам. За його словами, президенти говоритимуть про газове та військове питання.



Аналітики ISW вважають, що Путін збирається чинити тиск на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.



Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор давитиме Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.