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Песков уверяет, что Путин был в зоне так называемой «спецоперации»

20 декабря 2022, 21:26

Песков уверяет, что Путин был в зоне так называемой «спецоперации»

Президент РФ Владимир Путин побывал в Украине, в зоне так называемой «спецоперации», и общался там с командующими войск. Эту информацию «Российской газете» подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщение о Путине в зоне «СВО» написал в своем Telegram депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«Если он (Гурулев) имеет в виду штаб, где он (Путин) был в пятницу, то да», — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, встретился с командующими и, как подчеркивается, провел с военными весь день.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский посетил Бахмут. Там он наградил военнослужащих. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил позвать Зеленского на переговоры.

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