Дефіцит електроенергії збільшився: З чим це пов'язано

Дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов'язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріли газової інфраструктури у східному регіоні. Про це повідомляє «Укренерго».



«Водночас, завдяки відносно теплій погоді, вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання. Однак у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. У зв'язку з цим у всі області доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень», — зазначили в компанії.

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