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На деоккупированных территориях четырех областей обнаружили уже более 1,1 тысячи тел погибших

29 декабря 2022, 16:22

На деоккупированных территориях четырех областей обнаружили уже более 1,1 тысячи тел погибших

Полиция с начала деоккупационных мероприятий в Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях обнаружила 1116 тел погибших гражданских лиц. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает «Укринформ».

«С начала деоккупационных мероприятий в Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях обнаружены тела 1116 гражданских лиц, из них 31 тело ребенка. За вчерашний день в Херсонской области обнаружены тела трех человек», - сказал Сергеев.

По его словам, следователи задокументировали 5398 военных преступлений. Всего с начала полномасштабной войны полиция открыла более 53,7 тысяч уголовных производств по фактам совершения военнослужащими из России и их пособниками уголовных правонарушений.

Больше всего производств - 42 тысячи - начато по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). По статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) возбуждено более 9 тысяч дел.

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