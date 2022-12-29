На деокупованих територіях чотирьох областей виявили вже понад 1,1 тисяч тіл загиблих

Поліція з початку деокупаційних заходів у Миколаївській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях виявила 1116 тіл загиблих цивільних осіб. Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції генерал поліції Олексій Сергєєв, повідомляє «Укрінформ».



«З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1116 цивільних осіб, із них 31 тіло дитини. За вчорашній день на Херсонщині виявлено тіла трьох людей», - сказав Сергєєв.



За його словами, слідчі задокументували 5398 військових злочинів. Усього з початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами скоєння військовослужбовцями з Росії та їх посібниками кримінальних правопорушень.



Найбільше проваджень – 42 тисячі – розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) порушено понад 9 тисяч справ.